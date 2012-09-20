Кабмин утвердил госпрограмму реализации Договора по открытому небу

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую программу реализации Договора по открытому небу (постановление №867 от 19 сентября).

Общая стоимость программы составит 33,364 млн грн.

Программа будет реализована в 2 этапа.

На первом этапе (2012-2016 годы) предусматривается, в частности, разработать тактико-техническое задание и проект по созданию авиационного комплекса наблюдения на базе самолета отечественного производства, оборудованного цифровой аппаратурой наблюдения, создание наземного полигона и наземной компьютерной лаборатории с соответствующим программным обеспечением для обработки цифровой информации, полученной в ходе выполнения наблюдательных полетов.

На втором этапе (2017-2021 годы) предусматривается, в частности, создать и провести лабораторные и летные испытания авиационного комплекса наблюдения.

Финансовое обеспечение выполнения программы осуществляется за счет средств, предусмотренных для Минобороны и Администрации Госспецсвязи в государственном бюджете на соответствующий год

Государственный заказчик-координатор госпрограммы - Минобороны.

Справка УНИАН. Договор по открытому небу был ратифицирован Верховной Радой 2 марта 2000 года и вступил в силу с 1 января 2002 года. Он является бессрочным и устанавливает режим "открытого неба", позволяющий выполнять наблюдательные полеты над территориями государств - участников Договора.

Наблюдательные полеты рассматриваются как средство для получения достоверных данных по заявленной государствами - участниками Договора военной деятельности. Для этого используются результаты, как собственных наблюдательных полетов, так и полетов самолетов других государств.