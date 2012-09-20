ПЖД за 8 месяцев перевезла в вагонах-автомобилевозах более 1,8 тыс. автомобилей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 8 месяцев 2012 года перевезла вагонами-автомобилевозами 1 813 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили на ПЖД.

Кроме того, ПЖД сообщила, что стоимость перевозки автомобиля весом 1 тыс. кг на сегодняшний день составляет 445,2 грн, в то время как в июле она составляла 385,20 грн, перевозка автомобиля весом 1 500 кг стоит 637,8 грн, в июле - 577,8 грн, перевозка автомобиля весом 2 000 кг стоит 830,4 грн, в июле она составляла 770,4 грн.

Напомним, вагоны-автомобилевозы курсируют в составе пассажирских поездов №165/166 Киев-Днепропетровск и №12/11 Киев-Симферополь.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 6 месяцев 2012 года перевезла вагонами-автомобилевозами 1 132 автомобиля.

Справка УНИАН. В состав поездов можно включить только по одному вагону-автомобилевозу. Вагон-автомобилевоз способен перевезти 6-7 автомобилей общим весом 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей 1,72 м.