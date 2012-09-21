Польская PKP Cargо прогнозирует в 2012 году сокращение чистой прибыли на 17%

Варшава. Крупнейший в Польше грузовой перевозчик железнодорожным транспортом - компания PKP Cargо - прогнозирует в 2012 году сокращение чистой прибыли до около 62,5 млн долларов с 75 млн долларов годом ранее, из-за уменьшения заказов, вызванного спадом темпов роста экономики.

Об этом польскому агентству РАР сказал глава правления компании Войчех Бальчун.

"Компания все время демонстрирует хорошие финансовые показатели. Считаю большим мастерством добиться финансового результата текущего года на прогнозируемом ранее уровне, несмотря на падение перевозок в пределах от 10 до 20%", - сказал он.

Глава компании объяснил падение грузоперевозок сокращением заказов на перевозку строительных материалов, которые использовались для строительства дорог во время подготовки Польши к Евро-2012, заметив, что падение рынка чувствуют все работающие на этом рынке фирмы.

"Все перевозят меньше, это очевидный сигнал замедления роста экономики", - сказал он, добавив, что в 2008 году грузоперевозки одними из первых заметили приближающийся кризис.

В.Бальчун также сказал, что PKP Cargo намерена компенсировать падение грузоперевозок строительных материалов интермодальными перевозками - с использованием разных видов транспорта.

"Есть очень большая диспропорция в развитии этого вида перевозок в Польше и странах Западной Европы. Нам нужно еще много сделать, чтобы догнать их. Динамика роста интермодальных перевозок составляет несколько десятков процентов. Конечно, они не заменят перевозку материалов для строительства дорог, но мы работает над тем, чтобы их доля в общих перевозках постоянно росла", - сказал он.

Глава принадлежащей польскому государству компании также сообщил, что PKP Cargо надеется на "небольшой" рост перевозок в следующем году, признав, что 2013 года может быть "трудным".

Как сообщал УНИАН, PKP Cargo в первой половине 2012 года сократила чистую прибыль на 3% - до около 30 млн долларов при более чем 10% падении выручки до около 670 млн долларов.

Справка УНИАН. В прошлом году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем в 2010 году, а ее доходы увеличились на около 10% - до 1,6 млрд долларов.

PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%. В первом полугодии 2012 года все польские ж/д перевозчики сократили перевозку грузов в стране на 9% - до 111,6 млн тонн.