Медведев подписал распоряжение об Общественном телевидении в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В документе указывается, что полномочия учредителя организации от имени Российской Федерации осуществляет правительство РФ. Утвержден также прилагаемый к распоряжению устав организации. Установлено, что АНО осуществляет функции учредителя, редакции и вещателя телеканала «Общественное телевидение России».

Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития и Минфином поручено представить в правительство предложения по формированию имущественного взноса Российской Федерации в организацию в 2012 году.

Генеральному директору АНО и Минюсту России поручено обеспечить в двухнедельный срок регистрацию организации, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2012 года в то время Президент России Д.Медведев сообщил, что в России со следующего года заработает общественное телевидение.

«Я подписал указ об общественном телевидении. Оно должно заработать 1 января 2013 года», - сказал Д.Медведев.

По его словам, на этот канал не будет осуществляться «избыточное государственное влияние». Телевидение сначала будет финансироваться через кредитную схему, и государство поможет с этим, однако впоследствии будет сформирован целевой капитал, который позволит обходиться без помощи бюджетных денег.

Д.Медведев сообщил, что в совет телевидения будут входить представители различных политических сил, при том, что госслужащим будет запрещено принимать в этом участие.