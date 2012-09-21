Конгресс США считает Россию, Украину и Китай самыми "пиратскими" странами мира

Конгресс США считает Россию, Украину и Китай наиболее благоприятными из всех стран для деятельности нарушителей авторских прав, передает РИА «Новости».

Как следует из документа, опубликованного рабочей группой конгресса по противодействию международному пиратству, конгресс рекомендует правительству Соединенных Штатов обратить особое внимание на решение проблем с нарушением авторских прав в России, Китае, Украине, Швейцарии и Италии.

"Недостаточное соблюдение прав интеллектуальной собственности в этих странах наносит большой вред американским авторам и нашей экономике в целом", - говорится в документе.

Составители документа отмечают, что Италия и Швейцария в 2012 году попадают в этот список впервые, тогда как Россия, Украина и Китай уже были названы самыми "пиратскими" странами в прошлогоднем докладе.

По мнению конгрессменов, в Канаде и Испании, которые ранее попадали в подобные списки, ситуация с соблюдением авторских прав значительно улучшилась.

В американских списках злостных нарушителей законов о защите авторских прав по-прежнему числятся российская социальная сеть "ВКонтакте" и торрент-портал Rutracker. Торрент-портал упоминается в списке наравне с аналогичными ресурсами из Болгарии и с Украины - сайтами Zamunda и Demonoid. Сайт "ВКонтакте" - единственная социальная сеть в американском "черном списке".