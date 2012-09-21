Аэропорт «Киев» (Жуляны) надеется, что КГГА выполнит свои обязательства

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) надеется, что Киевская городская госадминистрация до конца сентября дофинансирует из столичного бюджета 17,7 млн грн на реконструкцию внешних инженерных сетей аэродрома, которые обеспечивают энергоснабжение.

Об УНИАН сообщил генеральный директор коммунального предприятия Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) Александр Нестеренко во время учений по обеспечению аварийной посадки воздушного судна в условиях отключения электроснабжения светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.

По словам А.Нестеренко, стоимость реконструкции внешних инженерных сетей аэродрома за счет городского бюджета, которая проводилась в рамках реконструкции аэропорта, составляет 52 млн грн.

На 2012 год было запланировано, что из бюджета на эти цели поступит 34,8 млн грн, при этом на конец сентября 2012 года фактически профинансировано 17,063 млн грн.

«Мы надеемся, что в ближайшее время город дофинансирует нашу реконструкцию, несмотря на то, что Евро-2012 уже прошло. Мы хотим напомнить киевским властям, что работы нужно завершить до зимы, чтобы все трансформаторные станции работали и чтобы мы на все 100% удовлетворяли требования авиационной безопасности», - сказал он.

Кроме того, А.Нестеренко отметил, что на конец 2011 года аэропорт «Киев» (Жуляны) перечислил в бюджет 45 млн грн различных налогов и платежей.

По словам А.Нестеренко, в зимнее время в аэропорту резко повышается потребление электроэнергии, поэтому работы по реконструкции систем электроснабжения необходимо завершить до начала зимней навигации.

По сценарию учений, самолет ATR -72 произвел взлет из а/п «Киев» (Жуляны) в 19.20 по маршруту Киев-Донецк с 52 пассажирами на борту. После набора высоты экипаж увидел, что левая основная стойка не убрана и не фиксируется в полетном положении. Командир ВС принял решение производить аварийную посадку в аэропорту вылета после выработки необходимого количества топлива.

Аварийно-спасательная команда аэропорта выполнила все необходимые процедуры по укладке пенообразователя на ВПП и заняла исходную позицию, однако перед посадкой самолета из-за перегрузки трансформаторной подстанции комплекс светосигнального оборудования аэродрома был обесточен. Аварийная посадка должна произойти в темное время суток без светосигнального оборудования.

В ходе учений были задействованы все аварийно-спасательные служба аэропорта, пожарные, медики и другие службы, которые обеспечили посадку воздушного судна в темноте.

Напомним, пассажиропоток аэропорта «Киев» по итогам 2011 года составил 469,8 тыс. пассажиров, в то время как по итогам 2010 года - 29 тыс. пассажиров.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 25 мая 1924 года. 2 февраля 1994 года Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м. Пропускная способность нового терминала составляет 520 пассажиров в час.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737. Строительство терминала велось за средства инвестора.

За средства госбюджета было профинансировано 217 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и светосигнального оборудования.