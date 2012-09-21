Польская PKP Intercity прогнозирует сокращение убытка на 2,5 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Польше пассажирских перевозчиков железнодорожным транспортом компания PKP Intercity планирует в 2012 году сократить убыток на 2,5 млн долл. до около 6 млн долл. с около 8,5 млн долл. в прошлом году.

Об этом агентству РАР сообщил глава правления принадлежащей государству компании Януш Малиновский.

"В плане на этот год заложен финрезультат от "нуля" до минус 20 млн злотых (1USD=3,2PLN). Ничего не указывает на то, что должно быть по другому", - сказал он.

Глава компании отметил, что IC рассчитывает на рост перевозок после завершения основных ремонтов железнодорожных путей за два года, которые позволят сократить время проезда.

Кроме того, по его словам, начиная с 2014 года поляки чаще будут выбирать для поездок железную дорогу благодаря лучшему подвижному составу закупленному компанией.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity, которая в прошлом году сократила чистый убыток в 4 раза до 8,4 млн долларов при более 600 млн долларов операционного дохода, за первые пять месяцев текущего года заработала "чистыми" около 4 млн долларов.

За аналогичный период прошлого года компания получила 10 млн долларов убытков в сравнении с убытками 40 млн долларов в январе-мае 2010 года.

Справка УНИАН. В 2011 году PKP Intercity, которая специализируется на перевозках между крупнейшими городами и за границей, перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в 38 миллионной Польше.

Главный конкурент PKP Intercity - специализирующая на региональных сообщениях компания Przewozy Regionalne - в прошлом году перевезла почти 110 млн пассажиров, заняв первое место на рынке пассажирских перевозок с долей - 41,5%.