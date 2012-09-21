Аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует увеличить пассажиропоток почти вдвое

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) по итогам 2012 года планирует увеличить пассажиропоток на 92% по сравнению с 2011 годом - до 900-920 тыс. человек

Об УНИАН сообщил генеральный директор коммунального предприятия Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) Александр Нестеренко.

«По состоянию на конец 2012 года, пассажиропоток, по оптимистическому прогнозу, составит около 900-920 тыс. пассажиров», - сказал он.

По словам А.Нестеренко, по итогам 9 месяцев 2012 года пассажиропоток аэропорта составит около 600 тыс. человек.

Напомним, ранее аэропорт прогнозировал пассажиропоток по итогам 2012 года до 800 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта «Киев» по итогам 2011 года составил 469,8 тыс. пассажиров, в то время как по итогам 2010 года - 29 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-августе 2012 года обслужил 501,4 тыс. пассажиров - на 80% больше, чем в январе-августе 2011 года.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 25 мая 1924 года. 2 февраля 1994 года Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию, и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем частных инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.

За средства госбюджета было профинансировано 217 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и светосигнального оборудования.