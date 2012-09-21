СКМ заинтересован в приобретении Мариупольского и «Южного» портов

Крупнейшая в Украине частная финансово-промышленная Группа СКМ заинтересована в приобретении Мариупольского морского торгового порта и порта «Южный».

Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии» сообщил генеральный директор СКМ Олег Попов.

«Я не знаю, будет ли приватизация, или концессия, или аренда. Но я точно знаю, что нам интересен Мариупольский порт, потому что, по большому счету, вся загрузка Мариупольского порта – это наши грузы, и мы хотим контролировать, естественно, эту цепочку. Второй объект – порт «Южный»», – сказал он.

Комментируя инвестиции СКМ в развитие порта «Южный», О.Попов отметил, что «акватория порта «Южный» – это самая эффективная акватория в Украине, где можно построить терминалы».

«Мы купили там два участка земли, которые прилегают к порту («Южный» – УНИАН). Теперь мы делаем там проект, и находимся в стадии согласования его условий с портом», - сказал он.

Кроме того, гендиректор СКМ опроверг информацию о получении контроля над ЧП «Укртрансконтейнер» («Контейнерный терминал «Ильичевск»).

«Могу это опровергнуть, информация недостоверна», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Группа СКМ заявила о планах в среднесрочной перспективе увеличить инвестиции в портовую отрасль вдвое – до 600 млн долларов.

Напомним, одним из ключевых проектов является проект строительства экспортно-импортного терминала по перевалке коксующихся и энергетических углей, железорудного концентрата и окатышей в порту «Южный» мощностью 18 млн тонн грузов в год.

Справка УНИАН. СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») – крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики, в том числе – транспортный холдинг "Портинвест". 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Мариупольский морской торговый порт – ведущий порт на Азовском море, находится в северо-западной части Таганрогского залива. Навигация в порту длится круглый год.

Порт обеспечивает переработку навалочных, насыпных, генеральных, тяжеловесных, негабаритных грузов, контейнеров и др., а также наливных по варианту "борт – борт".

МТП "Южный" – второй по объемам грузопереработки порт в Украине. Расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.