Железные дороги из-за сокращения транзита и основных видов грузов недополучили 1,6 млрд грн.

Железные дороги Украины за 8 месяцев 2012 года недополучили 1,6 млрд грн доходов из-за уменьшения объемов перевозок грузов с более высокой тарифной ставкой - металлолома, черных металлов, нефтепродуктов и лесных грузов, а также из-за сокращения объемов транзита.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, из-за падения объемов транзита на 17% железные дороги недополучили 1,08 млрд грн доходов, из-за падения на 3% перевозок высокотарифных грузов во внутригосударственном сообщении недополучено 485,5 млн грн.

«Если подобная тенденция сохранится до конца 2012 года, то грузооборот по тогам года уменьшится на 1,2% - до 240,86 млрд т/км, в том числе на 18,7% в транзитных перевозках - до 41,66 млрд т/км и на 4,2% во внутреннем сообщении — до 84,95 млрд т/км», - отмечает «Укрзализныця».

Ожидаемое уменьшение доходных поступлений «Укрзализныци» по итогам 2012 года в результате уменьшения грузооборота составит во внутреннем сообщении около 602 млн грн.

Сокращение доходов от транзитных перевозок по итогам года может составить 1,628 млрд грн.

В целом ожидаемое уменьшение доходов по прогнозам на конец 2012 года составит 2,226 млрд грн, что приведет к уменьшению налоговых платежей и поступлений в госбюджет.

«Если уменьшаются объемы перевозок и доходы, то постоянная расходная часть сразу увеличивает себестоимость. Чем меньше объемы перевозок, тем больше должен быть тариф. Основу отечественных транзитных потоков составляют сырьевые грузы и все те кризисные явления - в частности, снижение спроса на металлопродукцию, - влияют и на нас. Рецессия в мировой металлургии снизила объемы железнодорожных перевозок руды и металлургической продукции», - рассказал начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки в 2012 году железные дороги недополучат 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины за 8 месяцев 2012 года перевезли 304,142 млн тонн грузов, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В то же время количество заявленных к перевозке грузов во внутреннем сообщении сократилось на 3,6% - до 159,5 млн тонн, транзитные перевозки сократились на 17,9% - до 28,753 млн тонн.