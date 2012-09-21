УЗ до декабря завершит разработку проекта второго электрифицированного хода в Крым

«Укрзализныця» планирует до декабря 2012 года завершить работы по выполнению проектно-сметной документации создания второго электрифицированного хода на юг до Крыма и к портам Черного моря.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), на сегодня согласно финансовому плану железных дорог Украины на 2012 год, проводятся работы по завершению проектирования и выдачи рабочей документации по электрификации участка Долинская - Николаев (148 км), Николаев - Колосовка (105 км), Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье (240 км) и разработке проектной документации внешнего электроснабжения подстанций Новополтавка и Николаев.

«Реализация работ в 2013 году будет зависеть от объемов капитальных вложений, которые должна найти отрасль для реализации планов по электрификации», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

По информации «Укрзализныци», электрификация только этих трех участков железной дороги участка (Долинская - Николаев, Николаев - Колосовка, Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье) позволит значительно уменьшить потребление дизтоплива на 77,2 тыс. тонн в год и уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 250,9 тыс. тонн в год.

Общий ожидаемый экономический эффект от реализации запланированного объема работ по электрификации составит около 864,2 млн грн.

Также в ближайших планах «Укрзализныци» развитие большого электрифицированного хода на Крым (участок Долинская - Николаев - Херсон - Вадим - Джанкой), реализация которого будет зависеть от суммы собственных и привлеченных кредитных ресурсов «Укрзализныци».

Справка УНИАН. В 2012 году протяженность электрифицированных путей железных дорог Украины составляет 10,265 тыс. Км, или 47,3% от общей длины путей.

Общий финансово-экономический результат от выполнения электрификации участков железных дорог Украины, которые предусмотрены Программой электрификации на 2011-2016 годы, составит 2,1 млрд грн в год.