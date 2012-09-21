«МТС Украина» выпустит NanoSIM для владельцев нового iPhone
Оператор мобильной связи «МТС Украина» анонсировала начало продаж карт NanoSIM для терминалов Apple iPhone 5, официальная презентация которых состоялась 12 сентября. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Первая партия из более чем 10 тыс. SIM-карт нового поколения (так называемые NanoSIM) поступит в продажу в магазины МТС в Украине уже в октябре (продажи смартфона iPhone 5 в Украине, по данным сети «Цитрус», начнутся в Украине 31 октября – УНИАН). Всего же на сегодня в сети МТС зарегистрировано более 140 тыс. владельцев устройств от Apple.
Apple iPhone 5 стал первым устройством, для которого требуется SIM-карта нового образца – NanoSIM. Такие SIM-карты на 40% меньше, чем MicroSIM, которые впервые появились с выходом планшета iPad 2010 года и сейчас используются в некоторых моделях смартфонов, например iPhone 4, HTC One X и Nokia Lumia 800. Размеры NanoSIM составляют 12,3х8,8х0,67 мм, однако они не уступают функциональности картам существующих форматов.
Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» обслуживает 19,64 млн абонентов. Доход компании в 2011 году составил 9,1 млрд грн. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).