Азаров: Украине нужно 400-500 скоростных электропоездов

Украине для модернизации железнодорожного сообщения необходимо закупить 400-500 скоростных электропоездов производства Крюковского вагонзавода.

Как сообщает официальный сайт Кабинета министров, об этом во время рабочей поездки в Полтавскую область сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, который осмотрел новый скоростной двухсистемный межрегиональный электропоезд производства Крюковского вагоностроительного завода.

«Сегодня я осмотрел новый поезд производства Крюковского завода, я даже на нем проехал. Поезд - хороший. Нам нужно 400-500 таких поездов, чтобы модернизировать нашу железную дорогу. Я сторонник того, чтобы все, что можно производить в Украине, производилось у нас», - сказал он.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров Украины включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства. Общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов, которые могут развивать скорость 160-250 км в час, на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн.

Ранее Н.Азаров заявил, что Украина намерена отказаться от закупки скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов - уменьшил на 33,3% - до 28 шт.

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