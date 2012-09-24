Табачник обещает студентам вузов бесплатный Интернет

Министр образования и науки, молодежи и сорта Дмитрий Табачник подписал рекомендационное письмо ректорам вузов, чтобы те занялись вопросом бесплатного Интернета для украинских студентов.

Об этом пишет газета "Сегодня" (№213 от 24 сентября).

«От умения работать с информацией зависит качество образования. Покрыть всю территорию вуза Сетью сразу будет сложно, но начать можно с библиотек. В общежитиях Wi-Fi также необходим, пока студенты вечером готовятся к занятиям или если кто-то заболел», - отметил Д.Табачник.

По его словам, министерство готово помочь вузам с финансами. К примеру, установить фильтры доступа к эротическим или игровым сайтам.

Как отмечает издание, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко поддерживают эту идею.

«У нас главный корпус уже с Wi-Fi, а скоро и другие будем подключать. Это удобно и студентам, и преподавателям. Прямо в коридоре или в аудитории можно уточнить информацию или повторить параграф», - сказал доцент Владимир Шевченко.