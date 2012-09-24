В Киеве останавливалось движение поездов метро - пассажир упал на колею

Сегодня в киевском метро в 07.29 пассажир упал на колею, в результате чего было приостановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

По их данным, пассажир упал на колею перед прибывающим поездом на станции «Святошин».

Для поднятия человека было временно снято напряжение с контактного рельса.

Пассажир 1985 года рождения жив, однако в результате падения получил телесные повреждения. Ему была вызвана скорая медицинская помощь, проинформировали в пресс-службе.

В 07.38 движение поездов на Святошинско-Броварской линии было возобновлено.