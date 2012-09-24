ПЖД увеличила среднесуточный пробег локомотива на 2,2%

Приднепровская железная дорога за 8 месяцев 2012 года увеличила относительно аналогичного периода прошлого года среднесуточный пробег локомотива на 2,2% - до 455 км. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Среднесуточная производительность локомотива зафиксирована на уровне 1 тыс. 278 т/км брутто, что почти на 3% больше по сравнению с аналогичными показателями 2011 года.

Простой вагона под одной грузовой операцией за январь-август т. г. составил 34,04 часа, что на 0,19 часа меньше запланированного показателя.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины. ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек.

ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская. Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.