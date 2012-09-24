«МТС» и «Киевстар» могут оштрафовать за завышение тарифов на роуминг

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен оштрафовать двух монополистов на рынке - «МТС» и «Киевстар» за завышение тарифов на роуминг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин в ходе интернет-конференции.

«На данный момент работа с мобильными операторами ведётся в двух направлениях: первое — расследуется дело по роумингу от «МТС» и «Киевстар»; второе — по ценам на внутренние тарифы, проще говоря — стоимость предоставляемых ими пакетов. По роумингу дело уже в стадии завершения, на мой взгляд, нарушение доказано и «МТС» и «Киевстар» должны быть оштрафованы», - отметил он.

Как сообщил Р.Кузьмин, по второму направлению работы с операторами комитет направил рекомендации «МТС» и «Киевстар» о снижении цен на внутренние тарифы. «Эти компании, на мой взгляд, проводят политику двойных стандартов. Нам предоставляют документы о снижении цен на внутренние тарифы, в СМИ выступают о том, что наши претензии по поводу такого снижения необоснованны. Сейчас я не буду вдаваться в детали и в полемику, но скажу, что мы заставим их считаться с правами и интересами населения Украины как основного их потребителя», - резюмировал Р.Кузьмин.

Напомним, ранее в интервью УНИАН первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Рафаэль Кузьмин сообщал, что ведется расследование относительно завышения тарифов «МТС» и «Киевстар» на мобильную связь внутри страны. В частности, он отмечал, что операторы обязались снизить тарифы на услуги связи.