В свободной продаже достаточно билетов на поезда - «Укрзализныця»

В свободной продаже имеется достаточное количество билетов на поезда, курсирующие между крупными городами Украины и в направлении Крыма.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, просмотр системы он-лайн бронирования Booking.uz.gov.ua показаывает, что, например, на 12 октября 2012 года по состоянию на 10.30 утра 24 сентября в свободной продаже оставалось 399 проездных документов (152 - плацкарт, 182 - купе, 65 - люкс) на поезда, курсирующие по направлению Симферополь - Киев.

В обратном направлении Киев - Симферополь на 12 октября в свободной продаже оставалось 395 проездных документов (179 - плацкартных, 164 - купе, 52 — люкс).

Кроме того, из Симферополя в направлении Харькова на 12 октября в свободной продаже остается 665 проездных документов (545 - плацкарт, 99 - купе, 21 - люкс).

На 5 октября из Донецка в Севастополь в свободной продаже остается 222 проездных документа (191 - плацкарт, 24 - купе, 7 - люкс).

В направлении Симферополь - Донецк в свободной продаже на 12 октября остается 58 проездных документов (29 - плацкарт, 24 - купе, 5 — люкс).

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что проблема дефицита билетов в направлении Киев-Харьков и Киев-Донецк уже несколько месяцев полностью решена с запуском скоростных поездов «Украинский экспресс».

«Сегодня билеты на этот и другие классы поездов имеются в достаточном количестве для того, чтобы удовлетворить пассажирский спрос. Пассажиры могут без каких-либо ограничений посмотреть наличие билетов на любую дату, их стоимость, а также зарезервировать или выкупить проездные документы на сайте он-лайн бронирования (Booking.uz.gov.ua). «Укрзализныця» обращается к средствам массовой информации с просьбой не вводить в заблуждение население страны и не распространять неправдивую информацию, которая вредит имиджу предприятия», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, железные дороги Украины в июне-августе 2012 года перевезли в направлении Крыма 3,5 млн человек - на 5,6% больше, чем годом ранее.