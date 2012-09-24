Налоговики оштрафовали операторов пассажирских перевозок на 32 млн грн

Налоговики с начала года применили к операторам на рынке пассажирских перевозок 32 млн грн штрафных санкций, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, налоговики с начала годы выявили 1,1 тыс. человек, предоставляющих услуги пассажирских перевозок без государственной регистрации.

В ведомстве отмечают, что рынок пассажирских и грузовых перевозок отмечается высокой степенью «тенизации», и это угрожает безопасности пассажиров.

Также на этом рынке распространена практика найма работников без надлежащего оформления трудовых отношений. Так, в январе-августе 2012 года выявлено более 1,4 тыс. наемных лиц, которые не были официально трудоустроены.

Кроме того, зафиксированы нарушения при осуществлении наличных операций (111 случаев), отсутствует надлежащий учет расходов и доходов (246 эпизодов). Однако большинство нарушений (617 случаев) - это работа перевозчиков без соответствующих разрешений и лицензий.

В целом на рынке перевозок ГНСУ вместе с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления выявили почти 2,5 тыс. нарушений.

Напомним, Мининфрастуктуры совместно с Всеукраинской ассоциацией автоперевозчиков в последнее время активизировало борьбу с нелегальными перевозчиками.