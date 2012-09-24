Пожарные подразделения УЗ за 6 месяцев ликвидировали 19 пожаров и 2 аварийные ситуации

В текущем году пожарные поезда совместно с подразделениями МЧС успешно ликвидировали ряд сложных пожаров и аварийных ситуаций. Так, за 6 месяцев пожарные поезда выезжали на тушение 19 пожаров и 2 аварийных ситуаций. Как Сообщает пресс-центр Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), 11 мая ликвидирована лесной пожар в Цюрупинском лесничестве (Херсонская обл.) На площади 25 тыс. кв.м., а 22 мая ликвидирован пожар на Лозовском элеваторе (Харьковская обл.) На площади 1,5 тыс. кв.м.

Мероприятия по профилактике и тушению пожаров осуществляют 1200 работников ведомственной пожарной охраны Укрзализныци. Для тушения пожаров на железных дорогах в постоянной готовности находятся 64 пожарных поезда. Для подачи огнетушащих веществ каждый пожарный поезд укомплектован двумя пожарными мотопомпами с производительностью подачи 1600 л / мин., Пожарными рукавами общей длиной 1000 м, водяными стволами и генераторами пены различных типов и другим пожарно-техническим снаряжением.

Ведомственная пожарная охрана Укрзализныци является одной из крупнейших в системе ведомственной пожарной охраны страны. Ведомственная пожарная охрана Укрзализныци создана согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.01.1994 г. № 7 «Об утверждении Положения о ведомственной военизированной охране на железнодорожном транспорте».

С 25 по 27 сентября 2012 года на базе спортивного комплекса ГУ МЧС Украины в г. Харьков состоятся VIII соревнования Укрзализныци по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях примут участие сборные команды всех шести железных дорог Украины, в состав которых входят лучшие спортсмены ведомственной пожарной охраны железнодорожного транспорта, и команда Винницкого транспорта колледжа, который готовит специалистов для ведомственной пожарной охраны.

В программе мероприятия: преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой и выдвижной лестницам на учебную башню, пожарная эстафета 4х100 м с тушением условного очага и боевое развертывание от пожарной мотопомпы.