УЗ отмечает удорожание используемой железнодорожниками продукции на 12-32%

Дополнительные расходы железных дорог Украины на эксплуатационную деятельность за счет увеличения на 12-32% цен на отдельные виды основной продукции, используемой железнодорожной отраслью, выросли на 100 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, с начала года рельсы Р-65 подорожали на 15,7%, стрелочные переводы - на 12,5%, накладки - на 32,4%, рельсовые скрепления и крестовины — на 20%.

Кроме того, за сутки железной дорогой расходуется более 1 тыс. тонн дизельного топлива и 17,2 млн кВт/ч электроэнергии.

С начала 2012 года расходы на тягу поездов значительно увеличились, в частности, за счет удорожания на 16% электроэнергии и роста стоимости дизельного топлива на 9%.

«В то время когда уменьшаются объемы перевозок, цены на энергоносители и основные расходные материалы растут. Постоянная расходная часть сразу увеличивает себестоимость перевозок», - сообщил начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов.

Напомним, что из-за отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки в 2012 году железная дорога недополучит 2 млрд грн.

Из-за сокращения доходов вследствие уменьшения объемов перевозок грузов доходная часть железных дорог за 8 месяцев 2012 года уменьшилась на 1,6 млрд грн.

Ожидаемое уменьшение доходов по прогнозам на конец 2012 года составит 2,225 млрд грн.