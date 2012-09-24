Количество пассажиров нового ж/д сообщения от аэропорта в центр Варшавы сократилось вдвое

Варшава. Количество пассажиров запущенного накануне Евро- 2012 железнодорожного сообщения от крупнейшего в Польше аэропорта имени Фредерика Шопена в центр Варшавы сократилось в августе по сравнению с июнем почти вдвое - до коло 500 тыс. человек.

Об этом пишет в понедельник, 24 сентября, польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что созданное за около 200 млн долларов сообщение пользуется все меньшим спросом среди пассажиров, пользующихся услугами столичного аэропорта.

"С месяца в месяц уменьшается количество пассажиров, которые ездят на аэродром поездами SKM. Это фиаско дорогостоящей введенной в эксплуатацию накануне Евро- 2012 линии", - отмечает издание.

По его данным, в июне, когда Польша принимала матчи Чемпионата Европы по футболу, услугами этого железнодорожного сообщения воспользовались около 936 тыс. пассажиров, а в следующем месяце - 600 тыс.

"Курсирующие к аэропорту поезда Elf могут забирать даже 900 человек. На самых загруженных трассах с Прушкова, Отвоцка или Сулеювки в них садятся даже больше людей. В тоже время, в аэропорт иногда едет от нескольких до не более 20 человек", - пишет газета.

GW cреди причин слабой заполняемости этого маршрута называет то, что поезда едут дольше, чем декларируемые 20 минут, часто останавливаются по дороге, в том числе, даже не на станциях, а также неразбериху с расписанием поездок, которые реализуют две компании.

Газета напомнила, что компания SKM для железнодорожного сообщения с аэропортом закупила 13 поездов стоимостью около 116 млн долларов (по текущему курсу 1 долл. = 3,2 PLN), а строительство 1,8 километрового участка ж/д дороги обошлось в еще более 70 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, польские власти запустили ж/д сообщение с аэропортом Шопена, обслуживающим более 40% авиа-движения в Польше, с 1 июня текущего года.

Ранее представители государственной компании PKP PLK информировали, что строительство линии вместе со станцией обошлось в более 100 млн долларов, часть из которых выделил в рамках помощи Польше Евросоюз.