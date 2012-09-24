ДЖД за 8 месяцев оздоровила разными видами ремонта 295,7 км пути

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 8 месяцев 2012 года разными видами ремонта оздоровила 295,7 км пути, в том числе модернизировала 35,5 км, оздоровила капитальным ремонтом — 86,4 км, средним ремонтом — 93,8 км и комплексно-оздоровительным — 80 км.

Как сообщает ДЖД, в январе-августе 2012 года заменены на новые 61 комплект стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 36 комплектов и отремонтировано средним ремонтом 99 комплектов стрелочных переводов.

Масштабные работы проходили на участке Лозовая–Славянск–Константиновка–Ясиноватая–Донецк, где внедрено ускоренное движение пассажирских поездов.

Осенью 2012 года ДЖД планирует отремонтировать свыше 210 км пути и заменить около 57 комплектов стрелочных переводов.

Основные ремонтные работы будут проходить на Ясиноватском узле, на участках Штеровка–Щетово и Межевая–Удачная.

Всего в 2012 году на дороге планируется оздоровить разными видами ремонта 506,2 км пути. Кроме того, запланировано заменить на новые 118 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 66 комплектов.

Как сообщал УНИАН, ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Справка УНИАН. Ремонт и модернизация пути осуществляются согласно программе развития транспортных коридоров и ускоренного движения в Украине.

Современная технология предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительными машинами и ремонт водоотводных сооружений. Оздоровление железнодорожного пути увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).