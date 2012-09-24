Назначен новый финансовый директор компании ВОЛЯ.

Им стала Жанна Китаева вместо Марка Бурдена.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

На этой позиции Ж.Китаева будет отвечать за финансовую стратегию компании.

Ж.Китаева пришла в компанию ВОЛЯ из Terra Food Ukraine, где она занимала должность финдиректора с 2011 года. До этого она занимала должность CEO/CFO в компании KP Media, должность финансового директора в Bunge Ukraine, была исполнительным директором в компании «Интерпайп» и инвестиционным менеджером в инвестиционном фонде Western NIS Enterprise Fund.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является украинским общенациональным кабельным провайдером, который оказывает комплекс услуг (доступ к телепрограммам в аналоговом, цифровом форматах, доступ к Интернету и услуги дата-центра). Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV),- инвесторами которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).