В Украине будет единая информационно-коммуникационная инфраструктура

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), принят за основу проект решения «Об утверждении Концепции создания национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Документ определяет основные принципы, направления и задания создания и развития национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры Украины в условиях перестройки информационного общества.

Концепция является инструментом реализации государственной политики в сфере ИКТ относительно координации деятельности государственных органов и предприятий, учреждений и организаций, направленной на ее функционирование и развитие.

Согласно сообщению, главной идеей Концепции является объединение процессов информатизации и развития коммуникационной инфраструктуры как составных частей единого организма – информационного общества. В течение последних лет в Украине происходит интенсивная информатизация большинства сфер человеческой жизнедеятельности, которая предопределяет необходимость определения организационных, методических и технологических принципов и национальных стандартов использования информационных технологий.

Как отметил Председатель НКРСИ Петр Яцук, последующее успешное развитие информатизации и перестройка информационного общества в стране зависит от принципов создания единой платформы и унификации стандартов, которые регламентируют работу в виртуальном мире.

Документ будет обнародован на официальном сайте НКРСИ для общественного обсуждения.