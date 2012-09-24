Воздушное пространство Украины сможет удовлетворять потребности авиаперевозчиков на 5-7 лет

Пропускная способность воздушного пространства Украины сможет удовлетворять потребности рынка авиаперевозок в течение ближайших 5-7 лет.

Такую оценку в интервью УНИАН дал генеральный директор Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Юрий Чередниченко.

«В целом мы сегодня практически во всех международных аэропортах Украины можем обслужить в 3-4 раза больше рейсов, чем они сегодня обслуживают по факту в сутки.

Пропускная способность воздушного пространства на ближайшие 5-7 лет более чем достаточна», - сказал он.

Ю.Чередниченко отметил, что «Украэрорух» работает над увеличением количества рейсов через воздушное пространство Украины.

«Мы работаем над тем, чтобы в воздушном пространстве Украины рейсов на прилет и вылет было больше. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы через воздушное пространство Украины было больше транзитных рейсов. Мы вводим новые, более прямые маршруты, которые позволяют авиакомпаниям экономить время в полете», - сказал он.

В то же время, Ю.Чередниченко отметил, что ежегодный прирост воздушного движения в воздушном пространстве Украины составляет от 7 до 15% в год.

«7-8 лет назад в воздушном пространстве Украины мы обслуживали до 200 тыс. транзитных полетов в год, а сегодня - 350-380 тыс.», - сказал он.

Интервью с генеральным директором «Украэроруха» читайте на сайте УНИАН-Экономика.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 г.

Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности. Охватывает 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.

«Украэрорух» в 2011 году предоставил аэронавигационное обслуживание 484,266 тыс. рейсов, что на 5,9% больше, чем в 2010 году.