Российский «Трансмашхолдинг» будет закупать в Украине трансформаторы для электровозов

Российское ЗАО «Трансмашхолдинг» заключило договор о приобретении тяговых трансформаторов для магистральных грузовых электровозов переменного тока с украинским предприятием «Укрэлектроаппарат» (г. Хмельницкий).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга, будут приобретаться в Украине трансформаторы мощностью 4350 кВт, предназначенные для использования в производстве электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К «Ермак». Первая поставка ожидается в течение месяца.

Трансформаторы предполагается приобретать в кузовном исполнении.

Стороны пришли также к принципиальному соглашению о разработке для нужд Трансмашхолдинга модификаций трансформаторов, предназначенных для других типов электровозов.

В сообщении подчеркивается, что украинское предприятие является одним из наиболее известных и квалифицированных в СНГ производителей трансформаторного оборудования, работает в сфере электротехнического машиностроения более 50 лет.

Соглашение с «Укрэлектроаппаратом» - часть долгосрочной стратегии Трансмашхолдинга, которая предполагает диверсификацию закупок комплектующих. В компании рассчитывают, что сотрудничество с украинским предприятием будет способствовать развитию конкуренции между производителями трансформаторов; позволит обеспечить стабильное высокое качество и современный технический уровень приобретаемого оборудования.