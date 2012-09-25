Укрзализныця предлагает Кабмину выделить 8,66 млрд грн на закупку пассажирских поездов и вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») подала на рассмотрение Кабинета министров Украины проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который предлагает выделить из государственного и местных бюджетов на приобретение подвижного состава для пассажирских перевозок в 2013 году 8,66 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, предлагается за бюджетные средства закупить 200 купейных вагонов, 41 вагон для перевозки инвалидов, 7 специальных служебно-технических вагонов и 2 межрегиональных поезда, 22 рельсовых автобуса и 53 электропоезда.

В «Укрзализныце» отмечают, что без государственного финансирования выполнить предложенные на 2013 год объемы закупок пассажирского подвижного состава железнодорожники не смогут, так как «пассажирские перевозки остаются убыточными».

«На конец 2012 года убытки от пассажирских перевозок ожидаются в сумме 7,2 млрд грн. К тому же ежегодно наблюдается низкий уровень компенсаций за льготные перевозки пассажиров, и перевозчик единолично из года в год несет нагрузку социальных видов перевозок. «Укрзализныця» выражает полную поддержку инициатив руководителей правительства о необходимости обновления подвижного состава в секторе пассажирских перевозок», - сообщили в ведомстве.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Николай Азаров во время пребывания в Полтаве отметил, что Украине для модернизации железнодорожного сообщения необходимо закупить 400-500 скоростных электропоездов.

Ранее министр инфраструктуры Борис Колесников в Берлине заявил, что Украина нуждается значительного обновления железнодорожного пассажирского подвижного состава и закупке 100-120 поездов дальнего сообщения и 300-350 электричек.

Справка УНИАН. Согласно статье 10 закона Украины «О железнодорожном транспорте», приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений. Приобретение пригородных электропоездов и дизель-поездов осуществляется за счет средств железных дорог с привлечением средств местных бюджетов, а также других не запрещенных законодательством средств.

В настоящее время обновление пассажирского подвижного состава происходит за средства железных дорог Украины.

На обновление и модернизацию основных фондов железнодорожной отрасли, в частности, путевого хозяйства, тягового подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов, пригородного подвижного состава необходимо 27,1 млрд грн.

Износ основных фондов отрасли составляет 89,8%. В частности, износ тягового подвижного состава достигает 94,2%, пригородного - 87,5%, пассажирских вагонов - 85,8%, грузовых - 83%, путевого хозяйства - 84,6%.