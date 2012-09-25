Ерохин утвержден в должности начальника Измаильского порта

Министерство инфраструктуры утвердило в должности начальника государственного предприятия «Измаильский морской торговый порт» Андрея Ерохина, ранее занимавшего должность исполняющего обязанности начальника Измаильского морского торгового порта.

Как сообщили УНИАН в порту, соответствующий приказ Минифраструктуры был подписан 18 сентября.

Как сообщал УНИАН, до назначения до на должность и.о. начальника порта А.Ерохин занимал должность заместителя начальника порта по инвестициям и развитию, а до этого с 2007 года до назначения в Измаильский порт руководил ГП «Севморрыбпорт» (Севастополь).

До А.Ерохина Измаильский порт возглавлял Юрий Фуратов, который перешел на должность генерального директора компании «Авлита», входящей в холдинг "Портинвест" группы СКМ Рината Ахметова.

Справка УНИАН. ГП "Измаильский морской торговый порт" развивается сегодня как многопрофильный торговый порт для перегрузки железнорудного сырья, угля, кокса, черных и цветных металлов, бумаги, целлюлозы, удобрений, пилолеса, генеральных грузов и т. д. К акватории Измаильского порта относится водное пространство Килийского гирла реки Дунай от 85 до 94 километра.

Мощности порта на сегодняшний день позволяют перерабатывать до 8,5 млн. тонн грузов в год. Измаильский порт располагает 24 причалами общей протяженностью 2618,6 м. Возможности причалов порта позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 7 метров, длиной до 150 метров, шириной до 30 метров

По данным Министерства инфраструктуры, за 7 месяцев 2012 года Измаильский МТП сократил переработку грузов на 45,5% - до 1,82 млн тонн.