ПЖД установит на вокзале Симферополя турникеты для пропуска в пригородные поезда

Приднепровская железная дорога (ПЖД) установит на железнодорожном вокзале Симферополя 9 турникетных систем пропуска в пригородные поезда на выходах и входах пассажирских платформ № 5 и № 6.

Как сообщили в пассажирской службе ПЖД, внедрение турникетной системы позволит эффективнее бороться с безбилетными пассажирами.

С введением в эксплуатацию данных технических систем безбилетный пассажир не сможет не только попасть на пассажирскую платформу, но и выйти из пригородного поезда не оплатив проезд в так называемой «штрафной» кассе.

Кроме того, на вокзале Симферополя ПЖД ведет строительство конкорса (перехода) с кассовым павильоном для распределения пассажиропотоков пригородного и дальнего сообщения.

Сдать новый конкорс ПЖД планирует в третьем квартале 2012 года.

Напомним, турникетными системами оборудованы вокзалы Харьков-Балашовский (Южная железная дорога, ЮЖД) и вокзальный комплекс «Донецк» (Донецкая железная дорога, ДЖД).