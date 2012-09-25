Аэропорт «Борисполь» в рамках Хасидской программы обслужил более 37 тыс. пассажиров

Международный аэропорт «Борисполь» за период выполнения Хасидской программы 2012 года обслужил 37,371 тыс. пассаждиров, в том числе 18,608 тыс. пассажиров на прибытие и 18,763 тыс. пассажиров на отправление.

Как говорится в сообщении аэропорта, в рамках чартерной Хасидской программы аэропорт обслужил 206 рейсов (103 - на прибытие и 103 на отправление).

Перевозки хасидов-паломников осуществляли авиакомпании МАУ, «Аэросвит», El-AL, Arkia, WindRose.

В 2012 году обслуживание паломников-хасидов, прибывающих в Украину на празднование Еврейского Нового года, осуществлялось в новом терминале «D».

Напомним, в 2011 году аэропорт «Борисполь» обслужил 22,56 тыс. паломников, в том числе 11,105 тыс. пассажиров на прибытие и 11,455 тыс. на отправку.

Паломники-хасиды прибывают в Умань (Киевская обл.), где находится могила основателя хасидизма Рабби Нахмана.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.