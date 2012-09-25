Спровоцировав ДТП, на переезде Стрый-Ходовичи от столкновения поездом погиб водитель такси

24 сентября в 16:05 на железнодорожном переезде перегона Стрый-Ходовичи 151км на территории Львовской железной дороги (ЛЖД) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб спровоцировавший это ДТП водитель такси.

Как сообщает ЛЖД, 65-летний водитель нарушил Правила дорожного движения проигнорировав запрещающий сигнал световой сигнализации, на собственном авто выехал на переезд, где был сбит электропоездом № 6084 сообщением Стрый-Ходоров.

В результате столкновения водитель погиб на месте происшествия, автомобиль ремонту не подлежит.

Задержка поезда Стрый-Ходоров составила 37 минут.

Пассажиры, и локомотивная бригада не пострадали, вины железной дороги в ДТП нет.

По информации ЛЖД, в 2012 году на указанном переезде это уже вторая дорожно-транспортное происшествие с участием водителей автотранспортных средств. Первая произошла 10 мая, когда в аварию попал водитель грузового автомобиля МАЗ. В этой аварии водитель не пострадал.

«Из года в год количество травмированных и погибших в ДТП на переездах не только не уменьшается, но и постоянно растет. К сожалению, нарушение правил дорожного движения стали такими обыденными, что водители на переездах иногда даже не реагируют на красный сигнал светофора и пытаются «проскочить» перед поездом. Однако, такие маневры часто заканчиваются трагически», - отмечает ЛЖД.