Большинство жителей ЕС довольны уровнем услуг железнодорожного транспорта - опрос

Варшава. Большинство жителей Европейского Союза, объединяющего 27 государств, довольны уровнем услуг железнодорожного транспорта в их странах, но в то же время поддерживают развитие конкуренции в этой сфере для снижения цен и улучшения сервиса.

Об этом свидетельствует специальный, проведенный по заказу Европейской Комиссии, опрос "Eurobarometer. Rail Competition", результатами которого располагает УНИАН.

Железнодорожный транспорт положительно оценили 46% из около 25 тыс. опрошенных в рамках этого исследования против 36%, которые дали негативные оценки. Остальные 18% европейцев затруднились оценить услуги железнодорожного транспорта.

При этом среди "очень довольных" уровнем железнодорожных услуг оказалось 6% при "очень недовольных" 11%.

Лучше всего среди опрошенных граждан 25 стран ЕС - кроме Мальты и Кипра - железную дорогу оценивают жители Финляндии, Австрии и Дании (67-64% позитивных откликов), в то время как хуже всего национальный железнодорожный транспорт оценивают граждане Болгарии, Румынии и Италии (18-27%).

Количество негативных оценок превысило позитивные в 8 странах: кроме вышеупомянутых, в Словении, Словакии, Греции, Польше и Эстонии.

Результаты исследования показали, что национальными или региональными поездами пользуются около 55% жителей Евросоюза против 45%, которые никогда не ездили по железной дороге.

45% пассажиров ж/д транспорта пользуются им раз или несколько раз в году, остальные - несколько раз в неделю или месяц.

Главный аргумент, который, согласно опросу, сможет убедить европейцев пересесть с автомобилей и автобусов на поезда, - это более низкие цены на железнодорожные услуги.

71% опрошенных заявили, что поддерживают развитие конкуренции на этом рынке, которая должна привести к снижению цен и повышению качества услуг.

При этом за развитие конкуренции больше всего выступают граждане стран, которые выставляют самые негативные оценки национальной железной дороге.

Справка УНИАН. Европейский Союз, основанный после Второй мировой войны, сегодня является крупнейшим в мире политическим и экономическим объединением стран: совокупный номинальный ВВП объединения, по данным МВФ, в 2011 году составил 17,6 триллиона долларов, что позволило ему занять 1-е место в мире.

В странах ЕС живет более 0,5 млрд человек из 7 млрд жителей Земли.