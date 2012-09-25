В Москве проведут митинг против запрета YouTube

Москва. В Москве общественные активисты намерены 6 октября на Пушкинской площади провести митинг против закрытия доступа к YouTube и введения цензуры в Интернете.

Как сообщили УНИАН организаторы, соответствующая заявка подана в мэрию Москвы. Заявителями митинга выступили редактор «Форум МСК» Анатолий Баранов, профессор академии народного хозяйства Иван Стариков, член оргкомитета партии «5 декабря» Константин Янкаускас, координатор Общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач и другие.

«Заявители митинга считают введение запретов на доступ к материалам находящимися во всемирной сети, на основании недовольства религиозных или иных групп, недопустима в правовом, светском государстве. Подобные действия характерны только для тоталитарных, фундаменталистских режимов», - уверены организаторы акции.

Отмечается, что сегодня, всемирная сеть Интернет, является главным источником, обеспечивающим право людей на получение свободно распространяемой информации.

Заявители намеренны, пригласить на митинг всех пользователей Интернета несогласных с попытками государственных органов закрыть неугодные им сайты и уничтожить свободу слова в Интернете.

Вчера, 24 сентября, прокуратура Чечни вынесла предупреждение интернет-провайдерам, работающим в республике, о необходимости закрыть доступ к видеохостингу YouTube - из-за выложенного на нем антиисламского фильма «Невинность мусульман». Несколько провайдеров уже закрыли доступ к YouTube.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, если этого не будет сделано, организации «понесут ответственность согласно закону». Генпрокуратура Чечни ранее признала фильм «Невинность мусульман» экстремистским. Ограничения на доступ к YouTube - крупнейшему в мире видеохостингу - были введены еще в ряде регионов России. При этом решения суда о признании фильма экстремистским пока вынесено не было. Любительский фильм «Невинность мусульман», снятый в США, вызвал акции протеста во многих исламских странах, при которых погибли десятки людей.