Станцию метро "Ипподром" введут в эксплуатацию до конца года

Строительные работы на станции метро «Ипподром» Куреневско-Красноармейской линии идут согласно графику, и до конца года станцию введут в эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что руководители служб КП «Киевский метрополитен» провели общее выездное совещание со специалистами ПАО «Киевметрострой» на станции «Ипподром», которая находится на завершающей стадии строительства.

Так, специалисты обошли наземную и подземную территории станции, проверили состояние готовности объекта в целом и отдельных его помещений и систем. По результатам осмотра проведено заседание, во время которого были заслушаны отчеты метростроевцев об объемах уже выполненных и еще необходимых для завершения строительства работ.

«Готовность высокая. В части несущих конструкций работы завершены. Осталось выполнить архитектурные и монтажные работы, подключить будущую станцию к внешним сетям – электропитанию, водопроводу, канализации и т.п. Также было принято решение сделать два вестибюля вместо одного», – сообщил председатель правления ПАО «Киевметрострой» Владимир Петренко.

Руководство метрополитена высказало строителям свои замечания и внесло предложения относительно более эффективной подготовки станции к открытию. «Решались вопросы совместной работы по подготовке станции «Ипподром» к введению ее в эксплуатацию. Были рассмотрены все элементы технологической цепи, определены сроки монтажа и наладки основного оборудования», – рассказал начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко.

Специалисты предприятий совместно рассмотрели проект по благоустройству наземной территории будущей станции «Ипподром» и внесли свои коррективы. Наводить порядок на поверхности строители начнут уже со следующей недели. Внутри же в ближайшее время продолжатся монтажные и отделочные работы.

Как напоминают в КГГА, станция «Ипподром» продолжит Куреневско-Красноармейскую линию метрополитена в сторону Одесской площади. Ее открытие запланировано на конец октября нынешнего года.