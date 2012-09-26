Газете железнодорожников - 20 лет

Сегодня, 26 сентября, всеукраинской транспортной газете «Магистраль», издателем которой является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины, исполняется 20 лет.

«Магистраль», тираж которой на сегодня составляет 72 тысячи, читатели получают дважды в неделю. Это главное печатное издание железнодорожной отрасли.

Генеральный директор Государственной администрации железнодородного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак поздравил преданную газетному делу редакцию газеты «Магистраль» с юбилеем и отметил, что отраслевая газета способствует сплочению коллектива железнодорожников, помогает специалистам делиться опытом, выступает мудрым советчиком в решении производственных, экономических и социальных проблем.

«Особенно значимой является роль газеты сегодня, когда необходимо разъяснять принципы реформирования железнодорожного транспорта. Очень важно, что газета способствует общению людей между собой. Пенсионерам и ветеранам отрасли издание дает возможность не оставаться в стороне от событий, происходящих на железнодорожном транспорте и чувствовать себя полноценной частью трудового коллектива железнодорожников Украины», - отметил гендиректор.

За высокие профессиональные достижения в работе с системного освещения деятельности и реформирования железнодорожного транспорта по случаю 20-летия газеты «Магистраль» добросовестных работников редакции наградили знаком «Почетный железнодорожник», Почетными грамотами «Укрзализныци», а также объявили благодарности.

Выпуски газеты «Магистраль» читатели могут посмотреть в Интернете по адресу: http://www.magistral-uz.com.ua.