В России билеты на транспорт будут продавать только по паспортам

С июля 2013 года в России без паспорта нельзя будет купить билет ни на один вид транспорта.

Как передает русская служба Би-Би-Си, новое правило вводится на основании приказа Министерства транспорта России "Об утверждении порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных".

С лета будущего года перевозчики будут обязаны передавать данные о пассажирах, которые едут за пределы своих регионов.

В Министерстве транспорта заявляют, что делается это для усиления безопасности.

Благодаря новым правилам, сотрудники органов правопорядка смогут проследить путь следования любого человека и выявить подозрительную личность.