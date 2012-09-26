Железные дороги сократят расходы на ремонт грузовых вагонов

Железные дороги Украины в 2012 году сократят расходы на плановый ремонт грузового подвижного состава, из-за дефицита финансового ресурса, на 29,6 млн грн (15,8%).

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), за эти средства можно было бы отремонтировать деповским ремонтом около 2 тыс. вагонов.

Кроме того, из-за дефицита финансового ресурса происходит снижение использования производственных мощностей промышленных предприятий почти на 50% от нормативной мощности, что приводит к падению объемов работ по ремонту подвижного состава и уменьшению заработной платы рабочих.

В частности, Запорожский электровозоремонтный завод работает на 23,5% от плановых мощностей, Львовский локомотиворемонтный завод – на 22,9%, Днепропетровский тепловозоремонтный завод на 12,5%, Киевский электровозоремонтный завод – 15,3%.

Дарницкий вагоноремонтный завод загружен на 44%, «Укрспецвагон» – на 45,9%, Стрыйский вагоноремонтный завод – на 37,9%.

В «Укрзализныце» отмечают, что если ситуация с уменьшением доходной базы железных дорог сохранится и в следующем году, то дефицит средств на восстановление (ремонт) грузового подвижного состава в 2013 году составит 25%.

Напомним, по расчетам специалистов ведомства, из-за отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки в этом году железные дороги недополучат 2 млрд грн.

Износ грузового подвижного состава «Укрзализныци» составляет 80-85%, в частности, через 3-4 года почти 90% полувагонов будет списано из-за истечения срока эксплуатации.

Справка УНИАН. За 8 месяцев 2012 года железнодорожники отремонтировали 6 119 грузовых вагонов, в частности, в вагонных депо железных дорог оздоровлено деповским ремонтом 21,859 тыс. вагонов, капитальным ремонтом – 1 136 вагонов.

Кроме того, 4 405 вагонов оздоровлено на вагоноремонтных заводах: 1 121 вагонов отремонтировал ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», 436 – ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод», 1 384 – ГП «Укрспецвагон» и 1 118 – ГП «Укррефтранс».