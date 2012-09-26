"АэроСвит" временно меняет московский аэропорт для рейсов из Днепропетровска

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" на период с 1 октября по 9 ноября 2012 года переводит обслуживание рейсов Днепропетровск-Москва-Днепропетровск из аэропорта "Шереметьево" в аэропорт "Внуково".

Как сообщили УНИАН в компании, это связано с проведением с начала октября ремонтных работ в "Шереметьево" и уменьшением пропускной способности аэродрома в интервале времени прибытия/отправки днепропетровского рейса.

"АэроСвит" выполняет между Днепропетровском и Москвой два ежедневных парных рейса – утром и вечером.

Вместе с тем, регулярные рейсы «АэроСвита» в Москву из Киева и Донецка, на которые в период ремонтных работ ограничения не распространяются, будут, как и прежде, выполняться в аэропорт "Шереметьево".

Компания "АэроСвит" обслуживает регулярные линии Киев – Москва, Днепропетровск – Москва, Донецк – Москва, Одесса – Москва, Киев – Санкт-Петербург, Киев – Калининград и Киев – Ростов-на-Дону, а также сезонные воздушные линии Киев – Новосибирск, Киев – Екатеринбург, Киев – Нижневартовск, Киев – Краснодар, Киев – Сочи, Киев – Мурманск, Донецк – Санкт-Петербург, Одесса – Санкт-Петербург, Симферополь – Москва и Симферополь – Екатеринбург.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.