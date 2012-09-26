«Одноклассники» вошли в четверку мировых сервисов по количеству просмотров страниц

Согласно данным comScore MMX Россия, социальная сеть «Одноклассники» вошла в четверку мировых сервисов по количеству просмотров страниц после Facebook, Youtube и Google.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Mail.Ru.

По данным comScore MMX Россия, по итогам августа 2012 г., социальная сеть «Одноклассники», закрепила лидирующую позицию в российском Интернете по количеству просмотренных страниц. Рост за год составил 97,6% и в августе 2012 года достиг 29,8 млрд просмотров.

Учитывая, что всего в августе в рунете было просмотрено 149,2 млрд страниц, каждый пятый просмотр приходится на «Одноклассники».

В мае 2012 года российская социальная сеть обогнала Yahoo, и к августу разрыв составил уже более 7 млрд просмотров.

Справка УНИАН. Mail.Ru Group - ведущий игрок русскоязычного сегмента сети, Mail.Ru Group входит в ТОП-5 крупнейших в мире интернет-компаний. Годовая выручка компании в 2011 году составила 515,4 млн долл. Компании принадлежат две из трех крупнейших русскоязычных социальных сетей «Одноклассники», «Мой Мир» и др.