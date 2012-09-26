«Запорожсталь» договорилась с речпортом о перевалке грузов

Комбинат «Запорожсталь», который в июле 2012 года был выкуплен горно-металлургической группой ”Метинвест”, заключил договор с Запорожским речным портом на поставку продукции в Черноморский и Средиземноморский регионы.

Как сообщает пресс-служба комбината, среднемесячный объем перевалки груза через порт составит около 30 тыс. тонн в месяц. Для перевозки проката судоходная компания "Укрречфлот", которая владеет Запорожским речным портом, предоставит собственные суда типа «река-море» водоизмещением 3,5 тыс. тонн. Доставка груза в порт будет осуществляться железной дорогой.

"Комбинат уже заявил планы перевозок на 160 вагонов. 50% вагонов - "Укразализницы" и 50% - собственные», - сказано в сообщении предприятия.

Руководство "Запорожстали" также отмечает, что договор о поставке продукции весьма выгоден и для Запорожского речпорта: порт может перерабатывать в год свыше 3 млн. тонн различных грузов, а сейчас задействован не на полную мощность.

«Этот партнерский проект важен как для повышения эффективности деятельности нашего комбината - в части усиления логистической составляющей продукции, так и для Запорожского речного порта, в рамках действия государственной программы развития речного и морехозяйственного комплекса Украины», - цитирует пресс-служба генерального директора «Запорожстали» Ростислава Шурму.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 г. Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы ”Метинвест”, выкупила у бизнес-группы ”Индустриал” контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124, 084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.