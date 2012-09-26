Польская PESA договорилась о поставке поездов для Deutsche Bahn за 1,2 млрд евро

Варшава. Крупнейший в Польше производитель железнодорожного транспорта компания PESA Bydgoszcz S.A. подписала рекордный в своей истории контракт на поставку поездов для немецкой Deutsche Bahn Regio AG. на 1,2 млрд евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской компании.

“Этот договор не имеет прецедентов в истории польской экономики. Производитель из Польши выходит на престижный немецкий рынок, на который поставит поезда для крупнейшего перевозчика”, - говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, PESA поставит Deutsche Bahn до 120 поездов, способных развивать скорость 120 километров в час, и до 350 поездов, способных развивать скорость до 140 километров в час.

Компания будет выполнять заказы с 2015 года до декабря 2018 года в зависимости от потребностей в подвижном составе немецкой компании с возможностью его продления до декабря 2020 года.

Пресс-служба PESA, отвечая на запрос агентства, отметила, что предыдущий рекордный контракт компания подписала с властями столичной Варшавы — на поставку трамваев на сумму около 365 млн евро (по текущему курсу 1 евро=4,1 злотых).

Компания также отметила, что за последние десять лет ей удалось увеличить производство поездов/трамваев до 170 штук с одного в 2002 году, а ее доходы за этот же период выросли более, чем в десять раз - до более, чем 400 млн евро.

PESA, по ее данным, ежемесячно производит 10-15 поездов, которые уже эксплуатируются в Польше, Литве, Украине, Беларуси, Италии, Венгрии, Румынии, Чехии и Казахстане.

В ближайшее время продукция польской компании появится также в России.

Справка УНИАН. Компания PESA основана в 1851 году, она производит электрические и дизельные железнодорожные составы, локомотивы, трамваи, а также занимается модернизацией и ремонтом железнодорожных пассажирских вагонов.

В прошлом году компания увеличила доходы на 80% до около 450 млн евро. Пресс-служба фирмы не предоставила данных о чистой прибыли. Контрольный пакет компании принадлежит частным инвесторам во главе с главой правления PESA Томашем Заблоцким.