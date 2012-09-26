«Борисполь» внедрил процедуру Priority Line

Международный аэропорт «Борисполь» с 26 сентября внедрил в новом терминале «D» процедуру приоритетного прохождения предполетных формальностей (контроль над авиабезопасностью и пограничный контроль) Priority Line.

Как говорится в сообщении аэропорта, воспользоваться Priority Line смогут пассажиры бизнес-класса, пассажиры с ограниченными возможностями и пассажиры с детьми.

Priority Line будет производиться бесплатно и через отдельный коридор.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.

Терминал «D» введен в эксплуатацию в 2012 году и является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.