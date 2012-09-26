В Украине разработаны правила воздушных перевозок по международным стандартам

Министерство инфраструктуры разработало Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, которые должны обеспечить приведение стандартов и норм обслуживания пассажиров и багажа при воздушных перевозках в соответствие с требованиями законодательства и международных норм.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте ведомства.

Правила, в частности, предусматривают, что в случае отказа от перевозки против воли пассажира перевозчик обязан выплатить компенсацию в зависимости от дальности полета в размере от 250 до 600 евро.

Если пассажиру будет предложен маршрут перевозки альтернативными рейсами, сумма компенсации может быть снижена на 50%.

Компенсация за задержку в перевозке багажа может составить до 50 долларов или эквивалент в другой валюте.

Принятие новых правил позволит уменьшить количество отмененных и задержанных рейсов, а также избежать телесных повреждений и материального ущерба для пассажиров.