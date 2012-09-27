Аэропорт «Борисполь» передадут в концессию и преобразуют в международный хаб

Правительство Украины намерено передать международный аэропорт «Борисполь» в концессию для преобразования его в международный хаб (аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеет высокий процент стыковочных рейсов - УНИАН).

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, для этого Кабинет министров Украины 26 сентября принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По мнению специалистов, будущее развитие аэропорта возможно исключительно при трансформации его в полноценный хаб-узел, и эта стратегия совпадает с видением базовых авиакомпаний, которые уже начали наращивать трансферные пассажиропотоки.

«Международный аэропорт «Борисполь» будет трансформирован в международный хаб. Для этого планируется привлечь профессионального эксплуатанта с международным опытом работы», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В первую очередь речь идет о расширении терминала «D», достройке трансферной зоны и терминальной части с обслуживания внутренних рейсов. Такая достройка, по предварительным оценкам, предусматривает капитальные вложения в размере 1 млрд грн. С учетом того, что предприятие сейчас не имеет достаточного объема собственных средств и учитывая объемы долговой нагрузки, наиболее реальным вариантом является привлечение профессионального частного инвестора.

Предполагается, что концессионер направит в развитие объекта инфраструктуры в ближайшие два года не менее 2,3 млрд грн. Поскольку договоры концессии заключаются на срок не менее 10 лет, при этом ожидается, что только за первые 10 лет бюджет получит не менее 1,5 млрд грн концессионных платежей. Кроме того, выплаты по внешним существующим заимствованиям в размере 4,8 млрд грн аэропорта будут осуществляться будущим концессионером.

Мининфраструктуры считает целесообразным передачу в концессию целостного имущественного комплекса, а не отдельно определенного имущества.

Отмечается, что после окончания проекта все построенные в рамках концессии новые объекты инфраструктуры останутся в распоряжении государства.

Предполагается, что концессионер-эксплуатант будет избран на конкурсной основе. Условия концессионного конкурса разработает Мининфраструктуры Украины. В концессионном договоре, в частности, будет предусмотрено обязательство концессионера по внесению дополнительных инвестиций и обеспечению погашения уже существующих долговых обязательств ГП МА «Борисполь».

Решение о предоставлении концессии будет приниматься только по результатам проведения концессийного конкурса Кабинетом Министров Украины.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.