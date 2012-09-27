УЗ способствует обучению и трудоустройству способных молодых специалистов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» заинтересована в качественной подготовке студентов-железнодорожников и способствует трудоустройству способной молодежи.

Как сообщил УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак, ежегодно на предприятия железнодорожного транспорта Украины после окончания высших учебных заведений трудоустраивается около 2 тысяч молодых специалистов.

«Мы пытаемся заметить способных молодых людей, которые учатся в высших учебных заведениях, готовящих специалистов для отрасли, а на последних курсах лучших студентов приглашаем на работу. Студентам, которые хорошо себя зарекомендовали мы выплачиваем стипендию и обязуемся трудоустроить», - сказал он.

В.Козак напомнил, что в 2012 году стартовал пилотный проект по подготовке специалистов в высших учебных заведениях при поддержке предприятий железнодорожного транспорта Украины. Проект предусматривает отбор и поиск лучших студентов, которые учатся на выпускных курсах железнодорожных университетов, институтов и академий. С такими студентами заключаются двусторонние договоры, согласно которым им до окончания обучения предприятия железнодорожной отрасли предоставляют стипендии и гарантируют трудоустройство.

В 2012 году в пилотном проекте по подготовке специалистов для отрасли принимают участие 60 выпускников, по 10 с каждой железной дороги. В будущем планируется количество участников проекта увеличить.

Также на железных дорогах Украины несколько лет подряд функционирует система целевого направления молодежи в высшие учебные заведения.

Справка УНИАН. Ежегодно объемы приема на обучение по государственному заказу в вузах всех уровней аккредитации составляют около 3,4 тыс. человек.

Наибольшей популярностью пользуются следующие специальности: организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте, автоматика и автоматизация на транспорте и специальности экономического профиля. Среди рабочих профессий - помощник машиниста и проводник пассажирских вагонов.