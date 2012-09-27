Использование самых современных систем измерения скорости автомобилей в ГАИ ускорят

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко поручил руководству ГАИ как можно скорее начать использовать в своей работе самые современные электронные системы измерения скорости транспортных средств и выявления нарушителей в потоке автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после открытия IX Международной выставки «Оружие и безопасность - 2012».

«Я дал команду исполняющему обязанности руководства ГАИ Резникову, чтобы они переходили уже как можно скорее на последние современные разработки и отказывались от старых измерителей скорости, потому что много нареканий на них, и эти нарекания действительно нужно учитывать, они действительно имеют под собой основания», - сказал министр.