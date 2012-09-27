ДЖД за 3 летних месяца перевезла более 2 млн пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) за три летних месяца 2012 года перевезла 2,012 млн пассажиров.

Как сообщает ДЖД, в то же время, убыток от пассажирских перевозок за три летних месяца составил 42,5 млн грн — 1 млн грн больше, чем летом 2011 года.

Летом 2012 года ежесуточно курсировало в среднем 19 поездов формирования Донецкой железной дороги, в том числе 4 дополнительных поезда.

ДЖД для организации летних перевозок задействовала 632 пассажирских вагонов.

Кроме двух круглогодичных ежедневных поездов в популярном крымском направлении (№ 47 Донецк-Севастополь и № 122 Луганск-Симферополь), было сформировано четыре дополнительных поезда в Крым.

Все поезда в этом направлении курсировали с максимальными схемами (до 20 вагонов).

На поезда крымского направления формированием ДЖД летом 2012 года было предложено 582,286 тыс. мест и реализовано 521,302 тыс. мест. (89,5%).

На период летних перевозок было открыто 16 дополнительных касс. Всего обслуживание пассажиров в части продажи проездных документов осуществляли 276 билетных касс.

Напомним, поезда формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) в июне-июле 2012 года в дальнем сообщении перевезли более 1,57 млн пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) выбрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июне 2012 года сократила перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).