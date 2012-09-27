Укрзализныця выступает за оптимизацию пассажирских и увеличение грузовых перевозок

Привлечение финансовых ресурсов для модернизации железных дорог возможно при условии оптимизации пассажирских и развития грузовых перевозок.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразализныця») Владимир Козак.

«Чтобы повышать заработную плату работникам, ремонтировать пути, развивать железнодорожный транспорт, внедрять новые технологии мы должны оптимизировать пассажирские перевозки и за счет грузовых наращивать свои доходы», - сказал он.

По словам В.Козака, «Укрзализныця» 85% доходов получает от грузовых перевозок и только 15% от пассажирских.

В.Козак сообщил, что после распада СССР парк грузовых вагонов железных дорог Украины составлял 270 тыс. вагонов, на сегодняшний день - 120 тыс., при этом 50% превысили срок своей эксплуатации.

Кроме того, В.Козак сообщил, что пассажирские перевозки будут развиваться в направлении создания пересадочных хабов (пересадочных узлов).

«Те маршруты, которые были с наиболее малым пассажиропотоком мы перевели на хабы. Например, пассажир едет в Трускавец с пересадкой во Львове или в Хмельницкий с пересадкой в Киеве», - сказал он.

В.Козак также напомним, что не смотря на задекларированное законодательством Украины финансирование обновления пассажирского подвижного состава за счет бюджета, «за 21 год Независимости «Укрзализныця» не получили из бюджета ни копейки».

«Мы используем в течение года 5 тыс. пассажирских вагонов, из которых 54 - 60% работают сверх срока своей эксплуатации более 28 лет. Они не оборудованы системами кондиционирования, вакуумными туалетами. Также в пассажирских перевозках задействовано 160 грузовых локомотивов, ведь у нас просто не хватает пассажирских», - сказал он.

Справка УНИАН. По данным Госстата, перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом перевозок городской электричкой за 8 месяцев 2012 года составила 291,2 млн пассажиров — на 0,1% больше, чем годом ранее. Отправка пассажиров городской электричкой выросла в 15,8 раза.