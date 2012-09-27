Брюссель. Еврокомиссия не видит прогресса в переговорах с Украиной об "открытом небе".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим Каллас.

"К сожалению, я не вижу никакого прогресса в этих переговорах", - сказал он.

Вице-президент отметил, что на сегодняшний день самым сложным остается вопрос сертификации украинских самолетов.

"Как сказал Президент Жозе Баррозу, в вопросах безопасности у нас нет друзей. Наши требования очень суровые, и когда мы заключаем соглашения, мы должны быть уверены в безопасности, в том числе, в вопросах сертификации", - сказал С.Каллас.

Вместе с тем, вице-президент Еврокомиссии отметил, что до 2015 года Еврокомиссия хочет заключить соглашения о едином авиационном пространстве с Украиной и рядом других соседних стран, в частности, Азербайджаном, Тунисом, Турцией и Египтом.

Справка УНИАН. Переговорный процесс между Украиной и ЕС относительно формирования совместного авиапространства (САП) начался в декабре 2007 года. Планировалось, что соглашение по САП будет подписано до 2011 года. На сегодня участниками САП являются 36 стран.

Соглашение по САП, в частности, предусматривает гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС в сфере обеспечения безопасности полетов и управления аэронавигацией, в том числе — в части подготовки персонала авиаперевозчика и диспетчерских служб, а также обеспечение взаимного доступа на рынки авиационных перевозок, производства и обслуживания авиационной техники.